Számunkra eddig az idei év legnagyobb és legkedvesebb bejelentésével a Sega szolgált a Two Point Hospital bemutatásával, lévén a kiadó úgy határozott, hogy feltámasztja a legendás Theme Hospitalt, amihez ráadásul a kultikus kórházas stratégia eredeti csapatát kérték fel.

Bár a bejelentéskor egyszer már kaptunk egy videót a játékról, azonban a Two Point Studios munkatársai most megleptek minket az első fejlesztői naplóval, amelyen Two Point Hospital egyelőre nem rendelkezik pontos megjelenési dátummal, csak annyi biztos, hogy valamikor idén érkezik meg közénk, méghozzá kizárólag PC-re.