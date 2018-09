Újabb kedvcsinálót kapott a közelgő PC-s változat alkalmából a Killer7

A NIS America csapata egy friss kedvcsinálóval örvendeztette meg azokat a játékosokat, akik izgatottan várják már a Goichi Suda által megálmodott Killer7 nevű brutális akciózás PC-s változatát.

Merthogy ez a legendás konzolos remekmű - mely 2005-ben még PS2-re és Gamecube-ra jelent meg - nemsokára a Steam kínálatába is felkerülhet, és csak úgy, mint az eredetit, a sztorit három szereplő, Gracian "The Cleaner" Smith, Dan "The Hellion" Smith és Kevin "Four-Eyes" Smith oldaláról élhetjük majd át.A három karakter három eltérő megközelítést és játékstílust is kínál, hiszen míg egyikük képes a feltámadásra, másikuk a láthatatlanság erejével lett megáldva, de nézd meg inkább az alábbiakban, hogy miről van szó. A Killer7 várhatóan ősszel érkezik meg a Steamre!

