Most már biztos, hogy a WRC 9 is jön PS5-re

Szépen lassan csordogálnak be azok a játékok, amelyek egészen biztosan erősíteni fogják a PS5 repertoárját, most pedig egy újdonsült cím kapcsán leplezték le, hogy ott fog figyelni a Sony újgenerációs konzolján.

Bejelentették ugyanis a-et, amely most már egészen biztosan ott lesz PS5-ön is, no meg persze PS4-re is be fog robogni. A premierdátum 2020. szeptember 3-ára lett kitűzve, ekkor debütál jelenlegi generációs konzolon a szoftver, majd egy későbbi dátumon fogja tiszteletét tenni PS5-ön.Maga a játék első teasere egyébiránt túlzottan sokat nem árul el jelen pillanatban, de vélhetően a rajongóknak ez is elég ahhoz, hogy felcsigázza őket. Kíváncsian várjuk a további információkat a játékkal kapcsolatosan!

