Újabb játékmódok érkezhetnek jövő héten a Call of Duty: Black Ops 4-be

Bár a legtöbb rajongó már a Call of Duty: Modern Warfare megjelenésére vár, a Treyarch azonban folyamatosan hozza a friss tartalmakat a Call of Duty: Black Ops 4 -hez is, így a hírek szerint jövő héten ismét bővül az eddigi felhozatal.

Bár most egy kisebb frissítés körvonalazódik, de a Redditen megtartott rövidke beharangozó alapján már mérget vehetünk rá, hogy a jövő kedden érkező frissítéssel újabb játékmódok, fegyverek és egyéb tartalmak egyaránt felbukkanhatnak majd a játékban.A konkrétumok tekintetében egyelőre annyi biztos, hogy a Blackout móka bővül egy Pandemic szabályrendszerrel, mely, de visszatér ez utóbbi játékmód is a közönséges multiba, méghozzá egy csipetnyi átalakulás után, Infected: Final Stand címmel.Mint kiderült, lesznek kisebb változások a Contraband stream kapcsán, de érkezik egy új Gauntlet kihívás is az Alpha Omegához, egy oldalkocsis motorkerékpár a Blackouthoz, de mindeközben több új fegyverrel egyaránt bővíthetjük arzenálunkat.