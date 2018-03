Az Epic Games bejelentette, hogy szeretnék hamarosan egy újabb izgalmas és különleges játékmóddal megbolondítani a Fortnite keretein belül a battle royale mókát, így lehullt a lepel egy rendhagyó felosztású csapatos mókáról.

A Teams of 20 néven emlegetett játékmód várhatóan csak ideig-óráig lesz elérhető a Fortnite keretein belül, lényege pedig röviden és tömören, hogy, ami látatlanban is óriási és őrült összecsapásokkal kecsegtet.Ha minden a terv szerint halad, az Epic Games még a mai napon elérhetővé teszi az újdonságot a Fortnite rajongóinak, sőt mi több, az ingyenes frissítéssel egy újabb ingyenes csatatér is bekerülhet a játékba.

