Újabb Intel Coffee Lake processzorok szivárogtak ki

Bár az Intel egyelőre még semmit sem hivatalosított, ellenben a VideoCardz értesülései szerint a gyártó hamarosan újabb Coffe Lake processzorokról rántja majd le a leplet, amelyek között még olcsó kategóriás darabok is megtalálhatók.





Ennek megfelelően nem kizárt, hogy az Intel hamarosan belépő szinten már 64 dollárért adni fog nekünk egy Celeron G4900-as CPU-t, de ezt a kategóriát képviseli még a Celeron G4920-as is, amit egy kicsivel drágábbra, 80 dollárra áraztak be a készítők.A tengerentúlon állítólag már februárban elérhetővé váló új Intel CPU-k között persze ezért igazi keményvonalas darabokat is találunk, melyek közül. Az alábbi lista bár nem tartalmazza, de az Intel minden CPU-jához ajándék sebezhetőséget ad!