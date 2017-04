Újabb hordozható konzol a színen: jön a Nintendo 2DS XL!

A Nintendo teljesen váratlanul bejelentette, hogy egy újabb hordozható játékkonzollal szeretnék megörvendeztetni hamarosan a rajongókat, így a tengerentúlon már július 28-án elérhetővé válik a Nintendo 2DS XL névre keresztelt készülék.

A 150 dollárra, tehát nagyjából 45 ezer forintra beárazott handheld a nevével ellentétben inkább a 3DS örökségét viszi tovább, de inkább egyfajta átmenetet képez a két konzol között, hiszen kinézetre, a szabad szemmel átélhető 3D élményére nem.A masina a stílusos megjelenés mellett a kijelző kivételével ugyanazt a hardvert kapja, mint a 3DS XL, és konkrétan a küllem tekintetében is egyezni fognak, mindössze az imént említett lehetőség marad ki belőle, de a végeredmény ugyanúgy támogatja majd az amiibo kártyákat- és figurákat, az NFC-t és így tovább.A kis konzollal egy időben a Nintendo egyébként két nagyszerű videojátékot is megjelentet majd, így a tervek szerint ekkor érkezik a Hey! Pikmin és a Miitopia is.

Nézd nagyban ezt a videót!