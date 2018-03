Újabb headset-családot mutatott be gamereknek a SteelSeries

A prémium kategóriás gamer kiegészítőiről ismert SteelSeries bejelentette, hogy Arctis Pro név alatt egy újabb headset-családdal szeretnék meglepni a játékosokat, amiből rögtön három variánst is bejelentettek a rajongók számára.













A kérdéses termékeklettek, melyek azonos hardverre épülnek, PC-vel és PS4-gyel is kompatibilisek, ellenben az eltérő árszabás és elnevezés természetesen nem véletlen.Az Arctis Pro + GameDAC ennek megfelelően egy vezetékes kialakítású headset mellett egy külső hangkártyás szabályozót is tartalmaz majd, amivel egyetlen gombnyomással tudjuk állítani a mikrofon és a fülhallgató teljesítményét és sajátosságait egy kis LED kijelzőn.Ugyanebből érkezik majd egy vezeték nélküli rendszer is, mely Arctis Pro Wireless névre hallgat, érdekessége pedig az lesz, hogy a fülesben tudunk majd elemet cserélni, ezáltal egy telep 10 órányi használatot tesz lehetővé, lemerülés esetén pedig csak egy elemcsere, és máris folytatódhat a játék.Végül, de nem utolsó sorban az Arctis Pro mindhárom közül a fapados headset lesz, mely vezetékes formában csatlakozik majd gépeinkhez, ellenben legalább RGB LED-ekkel rendelkezik, hogy úgy világítson a fejünk, mint a karácsonyfa.A három SteelSeries gamer headset már elérhető a gyártó hivatalos internetes boltjában.

