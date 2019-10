Igencsak eleresztik magukat a készítők az első valamire való One Punch Man videojátékkal, erre utal legalábbis, hogy a Bandai Namco legfrissebb kedvcsinálójában több új harcos is bemutatkozik előttünk.

A történet kapcsán a legnagyobb érdekesség, hogy ez már a harmadik karakterbemutató trailer lett a sorban, mely olyan hősöket állít a középpontba, mint, akik igencsak nagy pofozkodásra lesznek képesek az alkotásban.Ha nem hiszed el, járj utána saját magad az alábbiakban, vagy várj még egy kicsit türelmesen, a One Punch Man: A Hero Nobody Knows ugyanis valamikor 2020-ban érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!