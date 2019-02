A Blizzard bejelentette, hogy megállapodást kötöttek a Hasbro munkatársaival annak érdekében, hogy újabb gyűjtögethető figurák jelenhessenek meg az Overwatch -hoz, melyek az ár szempontjából elérhetőbbek lesznek, mint a korábbi darabok.

A kooperáció eredményeként ugyanis 20 dolláros akciófigurákon gyűjthetjük majd be a játék legismertebb szereplőit, akik közé első körben olyanokat válogattak be, mint Ana, Pharah, Mercy, Soldier 76, Reyes (Reaper), Lucio, Reinhardt, Tracer és Sombra.Mindegyik figura minőségi kidolgozással,majd, de inkább nézd meg az alábbi kedvcsinálót, ahol mindegyiküket megcsodálhatod már a gyakorlatban is.

Nézd nagyban ezt a videót!