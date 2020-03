Újabb God of War képregény-sorozatot indít a Dark Horse

A Dark Horse Comics bejelentette, hogy újabb felkérést kaptak a Sony részéről a God of War franchise felhasználására, aminek eredményeképpen hamarosan egy újabb képregény-sorozat részeként ismerkedhetünk Kratos történetével.





A God of War: Fallen God címet kapott alkotás a God of War III és a 2018-as God of War között játszódik majd, tehát, amit maga Chris Robertson (God of War, iZombie) ír meg nekünk, és miközben a rajzokért Tony Parker (God of War, This Damned Band) lesz a felelős, a színezést Dan Jacksonnak (The Strain, The True Lives of the Fabulous Killjoys) köszönhetjük majd.A sztoriról egyelőre annyi ismert, hogy miután legyőzte Zeuszt és Athénát, Kratos megpróbál továbblépni véres múltjából, azonban ez az utazás sokkal nehezebb lehet számára, mint gondolta, így közben még bele is őrülhet. A képregény első borítóját még meg tudjuk mutatni nektek, de megjelenési dátumról és egyebekről egyelőre nem szólt a fáma.