Újabb gameplay videón feszít a God of War, benne félelmetes trollharccal

A PS Underground csapatának jóvoltából egy friss gameplay felvétel látta meg a napvilágot a God of War-ról, aminek részeként többek között egy elképesztően intenzív küzdelmet tekinthetünk meg egy hatalmas troll ellen.

Bár a kérdéses szörnyeteget már korábban is láthattuk csatázás közben, azonban most egy újabb perspektívából ismerhetjük meg a fenevadat, ami mellett a videónBár a rajongókat bizonyára már a korábbi felvételek is meggyőzték, ellenben ha te még mindig szkeptikus lennél Kratos legújabb kalandjával kapcsolatban, akkor nézd meg az alábbi gameplay videót, ha ugyanis ez nem győz meg az új God of War kapcsán, akkor vélhetően már semmi. Megjelenés április 20-án, kizárólag PS4-re.

Nézd nagyban ezt a videót!