A japán VJump magazinnak köszönhetően újabb látványos videók látták meg a napvilágot a Square Enix műhelyében készülődő legújabb Dragon Quest-játékról, amelynek mindkét változatát lehetőségünk nyílik alaposabban is megismerni.

A hat mozgókép közül ugyanis három a PS4-es változatból lett kiollózva, a másik három pedig a 3DS-es átiratot állítja a középpontba, és megismerhetünk belőle több helyszínt, így az Ishi falut, a Hinogi vulkán dungeonját, de még egy boss harcba is belecsöppenhetünk. Dragon Quest XI várhatóan július végén roboghat majd be mindkét platformra, de a készítők Nintendo Switch-re is szeretnék leszállítani majd a végeredményt, noha egyelőre azt nem tudni még mikor.