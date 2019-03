Nem adja fel az nWay, a Lionsgate és a Hasbro a Power Rangers: Battle For the Grid -hez kapcsolódó terveit, ezáltal hiába a sok negatív vélemény, gőzerővel készülődnek a premierre a verekedős játékkal.

Hogy mindebből mekkora bukta lesz, azt a csapat most ismét megmutatta egy új kedvcsinálón, történetesen egy gameplay traileren, melynek részeként újfent, méghozzá több olyan karaktert is bemutatva, akikről eddig még nem volt szó.Ha tetszik a látvány, a Power Rangers: Battle For the Grid várhatóan még tavasszal megjelenik PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re, de később PC-re is elérhető lesz majd.

Nézd nagyban ezt a videót!