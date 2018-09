Még most is egészen meglepő, hogy a Square Enix egy generációs ugrással szolgáltat igazságot a The Last Remnant számára, mely korábban valamiért kihagyta a PlayStation kínálatát, de feldolgozott formában hamarosan megérkezik PS4-re.

Hogy nyomatékosítsák a dolgot a készítők, a TGS 2018 alkalmából újra megmutatták az alkotást egy japán nyelvű élő prezentáció részeként, melybe érdemes beletekergetni - végignézni öngyilkosság -, mertHa kíváncsi vagy a The Last Remnant Remastered -re a gyakorlatban, akkor ne szalazd el a lehetőséget, miközben a játék érkezését december 6-án várhatod PS4-re, kizárólag digitális formában.