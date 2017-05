Az Activision és a Sledgehammer Games munkatársai bemutatták a Call of Duty WWII első fejlesztői naplóját, amely a maga négy percével rengeteg izgalmas pillanatot vonultat fel a rajongók számára.

A felvételen ennek megfelelően, bepillanthatunk a játék hangfelvételeibe, animációiba, de hallhatjuk beszélni a készítőket arról, hogy milyen elképzelésekkel és víziókkal láttak neki a fejlesztésnek és így tovább. Call of Duty WWII megjelenését november 3-án várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, ha pedig szeretnél még jobban megismerkedni vele, most itt a remek alkalom.

Nézd nagyban ezt a videót!