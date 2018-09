Újabb fejlesztői naplón feszít a Twin Mirror

A Dontnod Entertainment nyomozós játéka, az epizodikus formában megjelenő Twin Mirror első epizódja valamikor 2019-ben fut be, azonban ez nem gátolja meg abban a srácokat, hogy újabb kedvcsinálón mutogassák a stuffot.

A legújabb fejlesztői napló középpontjában maga Basswood városa van, hogy, a két és fél perces videó pedig tele van érdekesebbnél érdekesebb képkockákkal, amit az alább linkelt videóban ti is megtudtok nézni.Nagyon pörög a Dontnod szekere mostanában, lévén túl vannak a Vampyr című játékukon, az Awesome Adventures of Captain Spiriten, még idén megkezdődik a Lift is Strange 2, jövőre pedig újabb általuk megformált kalandba vethetjük magukat, reméljük, hogy minőségileg is odatehető lesz ezen címek mellé.

