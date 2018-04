Újabb fejezetekkel bővül a World of Tanks sztori módja

A Wargaming bejelentette, hogy újabb fejezeteket tettek elérhetővé a World of Tanks konzolos változatának sztori módjához, így már tölthető is a Spoils of War nevű extra kampány, benne alternatív világháborús eseményekkel.

A PS4-re, Xbox 360-ra és Xbox One-ra is megjelent újdonság így három újabb fejezettel,a rajongóknak, akik egyenesen az 1947-es 48-as esztendőbe reppenhetnek vissza, hogy ott az amerikaiak, a nácik és a szovjetek oldalán is átélhessenek egy-egy sztorit.A Sieben Ritter című első fejezetben így - melyet Akira Kurosawa klasszikus filmje, a Seven Samurai ihletett - egyenesen a német-lengyel határra utazunk, egy aprócska városba, amit Karl Staupe kapitány oldalán meg kell óvnunk a szovjet csapatoktól.A The Connoisseur című második fejezetben Frank Martinez őrmester történetét ismerhetjük meg, akivel egy a német katonák által ellopott, felbecsülhetetlen értékű festmény nyomába eredhetünk.A kampány harmadik fejezete a Potemkin címet kapta, a főszerepben Anatoly Petrov kapitánnyal, aki szembeszáll parancsnokai utasításával, és ezért a teljes szovjet hadsereg ellene és társai ellen fordul.

