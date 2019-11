Bár valami komolyabb tartalomnak is örülnénk már a The Surge 2 kapcsán, úgy tűnik azonban, hogy a rajongóknak egyelőre be kell érniük a fegyvercsomagokkal, lévén egy újabb hasonló kategóriát erősítő bővítményt kapott a játék.

A Public Enemy Weapon Pack névre keresztelt bővítmény, melyek között olyan őrült megoldásokat is találhatunk, mint a Strongarm Twinblade névre keresztelt kard vagy a Codename: Zarathrustra nevű, bődületes ütések kivitelezésére alkalmazható kesztyű.A Public Enemy DLC csomag elérhető mindenkinek a Season Pass részeként, de természetesen külön is megvásárolható a The Surge 2 -höz, ebben az esetben 5 dollárt kérnek érte a készítők.