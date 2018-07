Újabb Etrian Odyssey videojátékot vezetett fel az Atlus

Ha te is azok közé tartozol, akinek bejött korábban az Etrian Odyssey-sorozat, akkor most van egy nagyszerű hírünk, lévén az Atlus csapata nekilátott, hogy felvezesse a franchise aktuális epizódját.

Mindez rohamtempót takar, hiszen, az Atlus pedig ezek szerint már most konkrét tervekkel rendelkezik a folytatás tekintetében, noha az alábbi teaser trailer - mely gyakorlatilag az első nyom - egyelőre nem mutat semmit sem a készülő műről.Sokak szerint azonban már biztos, hogy ez a rész nem Nintendo 3DS-re készül, hanem a Nintendo újabb platformjára, sőt mi több, sokan azt sem tartják kizártnak, hogy más rendszereket is meghódítson most magának a sorozat.

