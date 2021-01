A Nacon és a Daedalic Entertainment megerősítették, hogy hiába szerették volna minden erejükkel megjelentetni még az idén a The Lord of the Rings - Gollum -ot, és hiába van még csak január, már most látják, hogy ebből 2021-ben semmi sem lesz.

Elmondásuk szerint ugyanis újabb egy évet csúszik a The Lord of the Rings - Gollum , mely ígyPC-re és konzolokra, noha arról még nem kaptunk pontos részleteket, hogy ennek az óriási csúszásnak mi állhat a hátterében. The Lord of the Rings - Gollum ugyanis már 2019-ben kőkeményen készült, nem tekinthető egy túl jelentős projektnek, bár őszintén reméljük, hogy a késlekedést arra használják majd a készítők, hogy alaposan kipofozzák az egészet.