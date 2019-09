Újabb Dragon Age képregény indul jövő januárban

A Dark Horse bejelentette, hogy az EA és a Bioware felkérésére újabb Dragon Age képregény készítésébe kezdtek, mely Dragon Age: Blue Wraith címmel egy mindössze három számból álló, limitált kiadású mini-széria lesz a sorban.





A kérdéses grafikus novella, vagyis legkésőbb márciusra mindhárom számot megkaphatjuk majd, melyek történetét Nunzio DeFilippis írta - New X-Men és Dragon Age: Knight Errant -, méghozzá Christina Weir társaságában - Dragon Age: Deception és New X-Men -, míg a rajzokért Fernando Heinz Furukawa, Michael Atiyeh és Sachin Teng lesznek a felelősök.A történetről egyelőre annyit tudni, hogy a Dragon Age: Inquisition önállóan is érthető folytatását dolgozza majd fel, a főszerepben Fenris karakterével, valamint egy az édesapját kutató fiatal varázslóval.