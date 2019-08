A hétvégi EVO 2019 eseményen a Samurai Shodown is képviseltette magát, aminek részeként az SNK bejelentette, hogy rengeteg új DLC karakterrel bővülhet majd a népszerű, hamvaiból feltámadt verekedős játék.

Az újoncok között többnyire sokak által ismert nevek bukkannak fel, így augusztusban érkezik Rimururu a harmadik részből, szeptemberben Shizumaru Hisame, mint ingyenes harcos, és míg októberben Basarát kapjuk, addig novemberben előbb Kazuki Kazama jön a hatodik epizódból, decemberben pedig Wan-Fu is csatlakozik a nagy harcokhoz.Magyarul tehát, akikkel az alábbi kedvcsináló részeként idő előtt meg is ismerkedhetsz most.

