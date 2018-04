Újabb digitális képregényt kapott az Overwatch, ami a következő eventet vezetheti fel

A Blizzard egy újabb digitális képregénnyel lepte meg az Overwatch rajongóit, aminek köszönhetően megint ismerkedhetünk kicsikét a játék egyre összetettebb világával, a főszerepben ezúttal a Blackwatch szereplőivel.

A Retribution címet kapott képregényben ugyanis felbukkan többek között Gabriel Reyes, alias Reaper, és megismerkedhetünk a Widowmaker elhunyt férjének, a korábbi Overwatch ügynökként ismert Gerard Lacroix meggyilkolási kísérletének körülményeivel is.Bár a képregény önmagában is komoly jelentéstartalmat és adalékokat hordoz,, melyben talán a Blackwatch tagjai, Reaper, Genji, McCree és Moira kaphatják a főszerepet egy új játékmód, a képregény címét is szolgáltató Retribution képében.Egyelőre persze erre még ne vegyetek mérget, ellenben IDE KATTINTVA azért lapozzátok át a képregényt, hiszen a korábbi számokhoz hasonlóan most is megéri.