Újabb Diablo IV művészeti rajzok szivárogtak ki a BlizzCon 2019 előtt

Nagyot fogunk borulni, ha végül mégsem kerül megint bejelentésre valami komolyabb Diablo-projekt, mint egy mobilos játék, azonban szerencsére jelen pillanatban minden jel arra mutat, hogy a számozott folytatás sem kerüli el az eseményt.

Korábban is voltak már erre mutató szivárgások, és most ismételten itt van az újabb jel. Egy BlizzardMC_RU névre hallgató Twitter-felhasználó, aki saját Blizzard rajongói klubot üzemeltet, a kérdéses mikroblogon posztolt néhány fotót egy állítólagos The Art of Diablo névre hallgató művészeti albumból., ergo joggal készülhetünk rá, hogy le lesz leplezve a várva várt Diablo IV. Aztán azért ne igyunk előre a medve bőrére, nem lenne jó senkinek, ha megint úgy felsülne a rajongói tábor, mint tavaly...