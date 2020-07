Újabb Cyberpunk 2077 karakterekkel ismerkedhetünk meg a játék legfrissebb képein

A CD Projekt RED csapata előhozakodott néhány friss Cyberpunk 2077 képkockával az Instagramon keresztül, melyek egyfajta koncepciós rajzokként azt a célt szolgálják, hogy bemutassanak nekünk néhány karaktert a játékból.

Ennek megfelelően több NPC is bemutatkozik ilyen formában, így név szerint a tinédzser Jackie Welles, a Valentinous gang tagja, Yorinobu Araska, az Araska Birodalom képviselője és túlélője, de ott lesz még Judy Alvarez, Evelyn Parker és Bug is, az utolsó képen pedig két rossz fiú, Dexter Deshawn és Royce egyaránt láthatók, akik közül utóbbi egy igazi pszichopata lesz. Cyberpunk 2077 várhatóan november 19-én jelenhet majd meg a boltok polcain, méghozzá PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt, de a későbbiekben biztosan számíthatunk hozzá újgenerációs frissítésre is.