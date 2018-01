Újabb csinos traileren feszít a Kingdom Come: Deliverance

A Deep Silver és a Warhorse Studios egy újabb kedvcsinálóval örvendeztette meg a Kingdom Come: Deliverance rajongóit, ami azon túl, hogy újabb betekintést ad a sztori kis szegletébe, az első kipróbáló magazinok véleményét is felsorakoztatja.

Sajnálatos módon azonban hiába elképesztően ötletes a Kingdom Come: Deliverance alapötlete -- az első gameplay felvételek óta viszont tudjuk, hogy a játék a közelébe sem ér annak, amit például az alábbiakban láthatunk.Ennek ellenére mégis izgatottak vagyunk a megjelenés miatt, hiszen február 13-ig még van egy teljes hónapjuk a készítőknek, hogy az eddigieknél is jobban gatyába rázzák a projektet, ami ebben az időpontban PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is megérkezik.

