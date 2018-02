Újabb CPU hűtővel bővül az AMD kínálata

Az AMD pár hónappal ezelőtt külön is megvásárolhatóvá tette a rajongók számára a Ryzen processzorok mellé csomagolt Wraith Max CPU hűtőket, így várható volt, hogy a Pinnacle Ridge lapkákhoz járó Wraith Prism sem marad ki a sorból.

Mindez pedig most valósággá vált, hiszen az AMD bejelentette, hogy hamarosan külön is a boltokba kerül a Wraith Prism, ami annyiban különbözik korábbi társától, hogy-, a fekete lapátok helyett pedig átlátszókat szereltek fel, így az egész szerkezet csodaszép fényekben tud tündökölni.A kérdéses CPU hűtőt a LED-ek és a fordulatszám tekintetében itt is a Ryzen Master programból tudjuk majd irányítani, és aki nem szereti, ha mindig csillog-villog a gépe, annak jó hír, hogy a fényáradat egy speciális üzemmóddal könnyedén letiltható lesz.