Újabb brutális harcokat láthatunk a The Quiet Man-ből

Bár továbbra sem értjük, hogy pontosan mit is akar a Square Enix a The Quiet Man -től, hiszen a filozofikus és beteg gondolatokat a brutális harcokkal ötvözve egy olyan kellemetlen elegyet alkottak meg, amit sokszor még nézni is rossz.

A készítők azonban nem hagyják lankadni figyelmünket, ezáltal két újabb kedvcsinálót mutattak be a minap a The Quiet Man -ről, melyek közül, de a második felvételen élőszereplős pillanatokkal is találkozhatunk, benne Lalával, az énekesnővel, akiért állítólag Dane harcolni fog. The Quiet Man érdekességét leginkább az adja, hogy mivel hősünk nem hall és nem beszél, szavak, párbeszédek és egyebek nélkül, nyomokra, interakciókra és egyebekre hagyatkozva kell majd megértenünk a lényeget. A játék egyelőre nem tudni még, hogy mikor érkezik, de az biztos, hogy PC-re és PS4-re is jön.

