Újabb Bravely Default-játékon dolgozhat a Square Enix

Izgalmas bejegyzés jelent meg ma a Square Enix japán Twitter-csatornáján, amit a japánul értő angol gamer újságírók rögtön le is fordítottak, így kiderült belőle egy kis érdekesség a cég egyik következő projektjéről.

Bár a bejegyzést alant magatok is láthatjátok, a sok kriksz-krakszon kívül bizonyára ti sem értetek majd belőle túl sok mindent, azonban szerencsére többen is lefordították, így kiderült, hogy a bejegyzésben a Square Enix lerántotta a leplet az az Octopath Traveller egymilliós leszállított példányszámáról, ami mellett elhintettek egy kis újdonságot is.A csipogás végén ugyanis kiderült, hogy, de hogy egy teljesen új alkotásról, vagy csak egy portról beszélünk-e, az most még nem teljesen tiszta.