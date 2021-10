Újabb blama: a szöveges chaten keresztül tudják összeomlasztani a játékot a New World hackerei

New World , az Amazon Game Studio első MMORPG-je sikeresen rajtol, ellenben a játékosok nevetséges hibákat fedeztek fel időközben - többek között egy olyan hibát, amelynél a játékosok HTML-kódot tudnak közvetlenül a játék általános chatjébe bejuttatni, és ezzel összeomlasztani a programot a gyanútlan játékosok számára.

Amint arról Josh Strife Hayes YouTube-er beszámolt, a New World ben egy nyilvánvaló hiba van a szöveges csevegéssel kapcsolatban. Normális esetben a szöveges chat azért van, hogy a játékosok kommunikálhassanak egymással, de úgy tűnik, a New World szöveges chatje úgy van, hogy egyenesen HTML kódot fogad el.Az emberek a HTML-t arra használták, hogy túlméretezett képeket kezdjenek el belinkelni a globális chatbe, és a HTML-ben jártas trollok olyan képeket is küldhetnek, amelyek úgy vannak kódolva, hogy

