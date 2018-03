Újabb bizonyíték, hogy érkezik a The Division folytatása

Minden jel arra utal, hogy a Ubisoft parancsot adott a The Division folytatásának elkészítésére, amire pár éve még nem fogadtunk volna nagy pénzekben, de az utóbbi hónapokban meglepően erős közösség alakult ki az alkotás körül.

Talán emiatt gondolhatta úgy a kiadó, hogy újabb esélyt kéne adni a sorozatnak, ami egyelőre még csak közönséges pletyka, mely arra épül, hogy, ami túl jelentős bővülés egy szimpla bővítményhez.Emiatt indultak meg a pletykák azzal kapcsolatban, hogy a srácok talán a The Division folytatását tervezték be, mely elképzelést megtámogatja, hogy olyan pozíciókba is keresnek szakembereket, mint vezető koncepciós rajz készítő vagy narratíva dizájner, melyekre egy közönséges kiegészítőhöz nem igazán lenne szükség. Talán az E3-on már villant valamit a Ubisoft!