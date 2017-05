Újabb bizonyíték érkezett a Call of Duty: Modern Warfare Remastered önálló megjelenéséről

Kisebb internetes boltok már korábban is feldobták a lehetőségét annak, hogy a Call of Duty: Modern Warfare Remastered hamarosan talán nemcsak az Infinite Warfare részeként, hanem teljesen önállóan is megjelenhet a rajongók számára.

A történteket már kis híján elfelejtettük, azonban most újabb részletek láttak napvilágot erről, ezáltal az Amazon Japán részlege is feltöltött egy önállóan megjelenő Call of Duty: Modern Warfare Remastered-ről szóló adatlapot a bolt adatbázisába, amit időközben már eltávolítottak, de a Dualshockers információi szerint a lényeget ők még elkapták.Ennek köszönhetően a saját szemükkel látták, hogy a Call of Duty: Modern Warfare Remastered önálló formában is megjelenhet majd, méghozzá, július 20-án. PC-s változatról nem hallottunk, de ha lesz, az bizonyára csak digitálisan érkezik. Az E3-on talán okosabbak leszünk!