Újabb bizonyíték a Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood érkezésére

A koreai korbesorolási hivatal után az ESRB is listázta azt a Castlevania kollekciót, mely korábban már alaposan felkeltette az érdeklődésünket a legendás sorozat két korábbi epizódjának feltámasztása kapcsán.

Olyannyira, hogy most az ESRB is listázta a Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood-ot, tehát nem elég, hogy már kis túlzással mérget vehetünk a csomag érkezésére, mindemellettA Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood egyébiránt az ESRB szerint is kizárólag PS4-re érkezik - legalábbis első körben -, de konkrétabb részleteket csak akkor kapunk majd, ha a Konami végre formálisan lerántotta a leplet a gyűjteményről.