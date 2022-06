Újabb Assassin's Creed Valhalla tartalmakról hullt le a lepel

Egy új Assassin's Creed-játék helyett inkább az előző vikinges epizód legújabb tartalmainak bejelentésére került sor a tegnap esti Ubisoft-eseményen , amivel sokaknak nem kis csalódást okozott a kiadó.

Annak ellenére is, hogy kiderült: rengeteg tartalmat kap még az év hátralévő részében az idén egyébként 15 éves sorozat aktuális része, avagy az Assassin's Creed Valhalla, így a Discovery Tour mód újabb platformokat történő meghódítása mellett rengeteg ingyenes bővítmény csatlakozik hozzá, fesztiválok, kihívások, lootok, újabb felfedezni valók és így tovább.Természetesen nagyobbacska bővítmények is várhatók, például a The Forgotten Saga név alatt egy újabb játékmód is befut az alkotáshoz, amiben Niflheimet kereshetjük majd fel, de, ami a történetet igyekszik bővíteni, illetve lezárni.

