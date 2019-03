Új Zelda-játékhoz toboroz a Monolith Soft

A legutóbbi The Legend of Zelda-játék után várható volt, hogy rövidesen tovább bővül a széria, hiszen olyan nagy sikert aratott a Breath of the Wild, ami talán még az alkotók elképzeléseit is bőven felülmúlta.

Bár a Nintendo helyében mi rögtön parancsot adtunk volna a folytatásra, azonban a Monolith Soft a hírek szerint még csak most kezdi összeszedni magát, lévén a stúdió a Twitteren bejelentette, hogy új munkatársakat keres annak érdekében, hogy folytatni tudják a The Legend of Zelda-sorozatot.Pontosabb részleteink egyelőre még nincsenek a téma kapcsán, de mivel még csak most keresnek koncepciós művészeket és küldetéstervezőket, ezért sanda gyanúnk, hogy elég kezdetleges állapotban lehet a projekt.