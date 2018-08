Új tartalmakkal tér vissza hétvégén a Call of Duty: Black Ops 4 második bétája

Néhány órával ezelőtt véget ért a Call of Duty: Black Ops 4 első béta hétvégéje, amit bár csak PS4-en élvezhettek a rajongók, de így is nagyon sok embert megmozgatott, aki pedig nem tudta kipróbálni, az se csüggedjen, a tesztek ugyanis folytatódnak.

Méghozzá az előttünk álló hétvégén, és ha ez önmagában nem lenne elég jó hír, akkor gyorsan hozzátennénk, hogy friss tartalmakkal is számolhatnak majd vele kapcsolatban a rajongók, sőt már az Xbox One-felhasználók is csatlakozhatnak a bulihoz.A fejlesztők a Redditen megerősítették ugyanis, hogy, amit rengetegen hiányoltak a napokban, de egy új játékmóddal is gyarapodik majd a kínálat, sőt szintkorlát növelésére és dupla XP eseményekre egyaránt számíthatunk. Indulás most pénteken!