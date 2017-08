Új színekkel bővít a Razer

A Razer hosszú évek óta a játékosoknak szánt perifériák egyik éllovas márkája, a színeket illetően pedig főként a fekete-zöld összeállítást tulajdoníthatjuk nekik, melyet az utóbbi időkben kiegészít az RGB őrület.





Sokan azonban az alapszíneket illetően is nagyobb kínálatra vágynak, ezt a kérést pedig a gyártó meg is hallgatta, hiszen két új alapszínt vezetnek be. A mercury white és gunmetal grey nevekkel illetett fehér és ezüst színek a feketét egészítik ki, vagyis sok újdonságuk innentől kezdve már ezzel a három alapszínnel és vélhetően RGB világítással érkezik majd.Elsőként már jól bejáratott termékek estében lesz elérhető a két új szín, hiszen a Blackwidow X Chroma billentyűzet, a Kraken 7.1-es headset és a Lancehead TE egér, valamint Invicta egérpad négyest mutatták be a rajt időpontjában. Az árazásban elméletileg nem lesz eltérés a három szín közül, így a cél tényleg csak a kínálat bővítése és a felhasználói igények kielégítése.