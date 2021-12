Új Szellemirtók-játék készül

A Ghostbusters: The Video Game Remastered óta nem kapott játékadaptációt a Szellemirtók-sorozat, azonban Ernie Hudson színész, aki a filmekben Winston Zeddemore-t alakítja, egy rajongói találkozón tartott panelbeszélgetésen megerősítette, hogy készül egy új játék.

Elmondta, hogy jelenleg a felvételek ütemezésén dolgoznak, és elmondta, hogy ő és Dan Aykroyd is részt vesznek benne, bár. Sok részletet nem árult el a projektről és arról, hogy kik készítik, azt mondta, hogy nem tudja, mikor jelenik meg.Bár a Ghostbusters News YouTube-csatorna által lebontott, alább is megtekinthető Ghostbusters News YouTube-csatorna szerint eddig semmi hivatalosat nem lehetett hallani a játékról, az év elején az Illfonic-os Raphael Saadiq egy zenei alapú podcastban említette, hogy a cég egy Ghostbusters-játékon dolgozik. Az Illfonic dolgozott a Friday the 13th és a Predator: Hunting Groundson, ami egy lehetséges multiplayer címre utal.

