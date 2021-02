A Deck13 Interactive csapata is úgy döntött, hogy bővülésre használja fel a 2021-es esztendőt, így a Lords of the Fallen vagy a The Surge-sorozat fejlesztőiként elhíresült brigádról megtudtuk, hogy a tengerentúlon szeretne bővülni.

A Focus Home Interactive kötelékébe tartozó németek ugyanis bejelentették, hogy megnyitotta kapuit Montrealban egy hozzájuk kapcsolódó új stúdió, mely kifejezetten aktív lesz, hiszenAzt ugyan még nem tudjuk, hogy ez egy teljesen önálló projekt lesz, vagy a teljes Deck13 égisze alatt lesz tető alá hozva, tehát minden részleg egyetlen alkotáson dolgozik, azonban bármiről is legyen szó, izgatottan várjuk a híreket.