Új stúdiót nyitott a Crystal Dynamics, hogy felpörgessék a Bosszúállók-játékot

A Crystal Dynamics bejelentette, hogy új stúdiót nyitottak a washingtoni Bellevue-ban, ahol Crystal Northwest név alatt azért döntöttek a befektetés mellett, hogy nagyobb kapacitással tudják rávetni magukat a The Avengers Project munkálataira.

A Crystal Dynamics csapata ugyanis már hónapok óta dolgozik a Bosszúállók-játékon, de az új Tomb Raider miatt ezt nem tudták teljes gázon pörgetni, azonban az új csapattal most könnyebb lesz a dolguk, pláne úgy, hogyA csapat ki is emelt pár nevet a sorból, így például náluk húzza már az igát Vincent Napoli, aki korábban a God of War-sorozatból volt ismert vezető harci dizájnerként, de Ven Wanat, a Dead Space kreatív igazgatója, vagy David Fifield, a Call of Duty és a Halo producere is ott van a sorban.Mellettük a Pixartól, az EA-től és a Naughty Dog-tól egyaránt érkeztek újoncok a Crystal Dynamics falai közé, így a csapatnak elég erőforrása van már ahhoz, hogy felpörgesse egy kicsit a Bosszúállók-játékot.