Új stúdiót alapított a The Witcher 3 néhány veteránja, hogy sötét fantasy RPG-t készítsenek

Valami komoly és ígéretes dolog formálódik ismét a távoli Lengyelországban, lévén Konrad Tomaszkiewicz, a The Witcher 3 egykori rendezője, valamint a Cyberpunk 2077 producere bejelentette, hogy a CD Projekt RED-ből való kiválását követően most megalapította saját stúdióját.

Ez lett a varsói Rebel Wolves, mely brigádot emberünk a The Witcher 3 veteránjaival töltötte fel, így ott dolgozik mellette Daniel Sadowski (The Witcher, Nitreal Games, Growing Up), Jakub Szamałek narratíva rendező (Witcher 3, Cyberpunk 2077, Thronebreaker), Tamara Zawada animációs rendező (Witcher 3, Shadow Warrior 2, Capcom). Vancouver), Bartłomiej Gaweł művészeti igazgató (Witcher 1-3), Michał Boryka pénzügyi igazgató és Robert Murzynowski stúdióvezető.Vagyis egy igazán nívós kis csapat jött össze, akik eltökélt szándékkal rendelkeznek azzal kapcsolatban, hogy, amiről egy koncepciós rajzot máris bemutattak, és ez alapján valamiféle középkori hatású fantasy kerül terítékre, amiben szörnyek, denevérek és némi vámpírhatás érvényesülhet majd. Izgatottan várjuk az első híreket a projektről!