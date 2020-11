Az Electronic Arts igyekszik mindent kisajtolni a Star Wars-jogokból, amíg azok náluk vannak, hiszen minél több és több stúdiójukat ráállítják, hogy alkossanak valamit a Messzi-Messzi Galaxxis berkein belül, többek között az EA Motive-ot.

Konkrétan új fejlesztőket, programozókat keres a csapat, és a hirdetésen belül megemlítik, hogy egy Star Wars produktumról van szó. Sőt mi több, a Comicbook.com munkatársai szerint eredetileg arról is említést tett a stúdió, hogy emellettHogy pontosan milyen Star Wars-játékról lehet szó, azt egyelőre még homály fedi, hiszen itt véget is ér az információhalmaz, de azért reméljük, hogy hamarosan többet is megtudunk róla.