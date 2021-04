Új skinekkel és harci repülőkkel gyarapodik tavasszal az Ace Combat 7: Skies Unknown

A Bandai Namco bejelentette, hogy most tavasszal ismételten várható egy tartalmi frissítés az Ace Combat 7: Skies Unknown hoz kapcsolódóan, amely a kiadó szerint a 25th Anniversary DLC: Experimental Aircraft Series címre fog hallgatni.

Rengeteg új skint és néhány friss repcsit várhatunk a kiegészítőtől, nevezetesen az F-15 S/MTD Shortot, a FB-22 Strike Raptort, valamint a F-16XL-t. Egyelőre még nem tudni, hogy a Bandai Namco pontosan mikor is tervezi piacra dobni a DLC-t, mindössze annyit tudunk, hogyMásfelől kaptunk egy jófajta trailert is ehhez kapcsolódóan, így alant ti magatok is megtekinthetitek, hogy miféle tartalmakat kapunk, ha kijön a 25th Anniversary DLC: Experimental Aircraft Series.

