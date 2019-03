Nagy bejelentéseket vezetett fel a Sega a március 30-án és 31-én, azaz most hétvégén várható Sega Fest 2019 részeként, ahol már biztosak lehetünk abban, hogy lerántják a leplet egy új Sakura Wars-játékról.

Az alkotásról egyelőre semmiféle konkrét részleteink nincsenek, az viszont biztos, hogy a főként Japánban ismert franchise mögött a Valkyria Chronicles 4 fejlesztői vonultak fel, vagyis a minőség már most garantált.Toshiniro Nagoshi, a Sega egyik első embere egyébiránt megígérte, hogy a nagy bejelentés mellé biztosan meg is mutatják már a játékot a fesztiválon, tehát nemcsak az első részletek, az első látnivalók is hétvégén várhatók.