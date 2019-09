Új rendezőt és megjelenési dátumot kapott az Alicia Vikander-féle Tomb Raider folytatása

Nem sokat teketóriáztak a kifejezetten jól sikerült Alicia Vikander-féle Tomb Raider mozifilm folytatásának elkészítésével az alkotók, azonban a Deadline információi szerint messze nincs minden rendben az alkotás háza táján.

Olyannyira, hogy bár a főszereplő kiléte változatlan, tehát a második részben is Vikander személyesíti majd meg Larát, azonban a rendezői székbe nem a norvég Roar Uthaug ül, hanem az a Ben Wheatley, aki a 2015-ös High Rise és a 2016-os Free Fire miatt lehet ismerős sokak számára, de 2014-ben két Doctor Who epizódot is rendezett már.Mint kiderült, a több mint 274 millió dolláros bevételt generáló Tomb Raider film, noha ez természetesen addig még nagyon sokszor megváltozhat, akárcsak a rendező kiléte.