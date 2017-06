Új perifériákat mutatott be a Cooler Master

A Cooler Master itthon is egy rendkívül népszerű márka, az elmúlt időszakban pedig egy komoly arculatváltáson mentek keresztül, megpróbáltak mindent a "Master" vonalra felépíteni, így például elvesztek a régi gamer nevek.





Úgy tűnik, hogy ezt nem bánják, hiszen legújabb perifériák sem éppen vonzó nevekkel érkeznek, ellenben nagyon is korrekt ajánlatokat kapunk. A MasterSet 120 kifejezetten sikeres lehet itthon, hiszen egy RGB-s billentyűzetből (membrános) és egy minőségi szenzorral ellátott egérből álló párosról van szó, mely 90 dollár környéki ajánlott áron érkezik.Az egerek piacára még két újdonságot is delegál a gyártó, az MM520 és MM530 személyében, melyektudnak felmutatni. Előbbi egy vaskosabb, tenyeres fogásra termett modell, míg utóbbit főként FPS játékosok számára ajánlják.Érdekes lehet még az RGB-s egérpad is, melyről egyelőre nem sokat tudni. Jól látszik, hogy a márka továbbra is maradt a konzervatívabb stílusnál, de már szinte minden RGB-s lesz idén.