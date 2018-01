A Hi-Rez Studios munkatársai a HRX 2018 részeként bejelentette, hogy SMITE címmel megismert sikeres MOBA-játékukhoz hamarosan elindítják az ötödik szezont, ami számtalan extrát tartogat majd a rajongóknak.

Érkezik például egy újragondolt Conquest pálya, ami január 17-én bukkanhat fel a tesztszervereken újabb szörnyekkel és extrákkal, de kapunk egy új istenséget is már január 9-én, akiHa téged is felcsigáztunk a fentiekkel, az alábbi videókon a gyakorlatban is megtekintheted a SMITE kérdéses újdonságait, de érdemes nyitott szemmel nézegetni őket, hiszen a fentieken túl más egyéb újdonságokat is megtudhatunk belőle.

Nézd nagyban ezt a videót!