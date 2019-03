Új pályával és eventtel gyarapodik ma a Call of Duty: Black Ops 4

A Treyarch és az Activision bejelentették, hogy újabb frissítést dobnak ki a mai napon a Call of Duty: Black Ops 4 -hez, amivel egyetemben egy sor ingyenes extrával szeretnék gazdagítani az alkotást.

A frissítéssel érkezik ugyanis egy Szent Patrik Napjához igazított mini-event, mely Shamrock and Awe név alatt újabb fegyverekkel, felszerelésekkel és egyebekkel kecsegtet majd azoknak, akik teljesítik az ünnepi kihívásokat, de jön egy újabb pálya még, ami nem is annyira új.A készítők szerint ugyanis a Contraband Hurricane név alatt emlegetett helyszín csak a kérdéses tengerparti csatatér viharos változatát takarja, amihez egy hasonlóan újragondolt játékmód is társul Stockpile név alatt, ami a Black Ops 3-ban megismert Fracture szabályrendszerre épül fel.Emellett csak PS4-re mától még, valamint a Zombies szegmenshez egy csomó új Hellcatraz Gauntlet is érkezik.