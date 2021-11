Új pályákkal és játékmóddal bővül a Rocket League az ötödik szezonnal

A Psyonix bejelentette, hogy a Rocket League ötödik szezonja november 17-én kezdődik és a következő szezon új harci autóval, arénaváltozattal, Rocket Pass-szel és limitált idejű móddal bővül.

Ahogy az alább beágyazott új trailerben látható, a Starbase Arc frissített külsőt kap az 5. szezonra, és egy gonosz intergalaktikus erő szállja meg az arénát. A trailerben GRIMES "Player Of Games" című dalának újragondolt változata is felcsendül, az új dal pedig az 5. szezon kezdetén lesz elérhető a Rocket League-ben. Az új szezonA szokásoknak megfelelően az új szezonban is lesz új Rocket Pass és a fizetős prémium sáv tucatnyi egyedi jutalmat tartalmaz. Egy új, limitált idejű mód, a Heatseeker Ricochet november 18-án, az 5. szezon második napján indul. A mód a Rocket League egy másik limitált idejű módjának, a Heatseekernek a variációja, amelyben a labda eltalálása hatására a labda automatikusan az ellenfél kapujára kanyarodik.